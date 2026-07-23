В Саранске наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В столице Мордовии прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» и регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта».

Глава Мордовии Артём Здунов выразил благодарность федеральным гостям, включая Министра сельского хозяйства Оксану Лут, Министра труда и социальной защиты Антона Котякова и руководителя «Росмолодежи» Григория Гурова, подчеркнув важность мероприятия для агропромышленного комплекса региона.

Конкурс «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры» и включает два этапа. Победители региональных этапов, представляющие 25 номинаций, соревнуются на федеральных этапах в разных регионах России. Призы за первое, второе и третье места составляют 1 млн, 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

Минтруд России при поддержке федеральных и региональных властей, профсоюзов и работодателей организовал конкурс. Оператор мероприятия – ВНИИ труда.

В номинации «Агроном» победил Михаил Трубкин из Мордовии, второе место занял Андрей Сорокотяга из Волгоградской области, третье – Василий Сивцев из Якутии.

В категории «Ветеринарный фельдшер» первой стала Татьяна Спирина из Татарстана, второе место досталось Василию Савеня из Республики Коми, третье – Ольге Кузьминой из Мордовии.

Победителем в номинации «Технолог пищевой промышленности» стала Антонина Баймаковская из Мордовии, серебро завоевала Елена Родионова из Оренбургской области, бронзу – Илья Закурко из Воронежской области.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что победители конкурса будут награждены в декабре в Кремлевском дворце.

Победители регионального этапа марафона «Земля спорта» также были отмечены: Краснослободский район занял первое место, Ардатовский район – второе, Рузаевский район – третье.

На площади Тысячелетия также начался конкурс «Я в Агро».