Олег Мельниченко поручил ускорить привлечение доходов от имущества

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Роман Калентьев, зампред правительства и министр сельского хозяйства, сообщил о начале переходного периода для федерального закона о лицензировании табачной торговли с 1 марта 2027 года. В Пензенской области предстоит подготовить нормативную базу и провести лицензионные проверки 410 торговых точек.

Олег Мельниченко поручил главам муниципалитетов сократить время на лицензирование, учитывая количество объектов.

Министр госсобственности Андрей Кудинов доложил, что за первое полугодие 2026 года доходы от госимущества составили 679 млн рублей, что больше, чем в прошлом году. Рост достигнут за счет областного имущества, но по муниципальному имуществу наблюдается снижение.

Губернатор проанализировал доходы от аренды земли и имущества в каждом муниципалитете и призвал активнее работать для увеличения поступлений, так как каждый рубль важен для решения задач.