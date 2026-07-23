Открытие детской модельной библиотеки состоялось в Нижнем Ломове

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Во время визита в Нижнеломовский район губернатор Олег Мельниченко посетил важные социальные объекты и оценил благоустройство территории.

В школе имени И. А. Фролова в селе Голицыно капитальный ремонт проводится в честь 50-летия здания. В рамках проекта «Молодежь и дети» ремонтируется кровля, проводится внутренняя отделка, модернизируются системы водоснабжения и канализации. Готовность объекта составляет 78%, и ученики начнут учебный год в обновленной школе.

Губернатор также оценил ремонтные работы на улице Маяковского в райцентре, протяженность которой составляет 2 км. Он подчеркнул необходимость повышения качества дорог в городе.

Глава администрации Нижнего Ломова Виталий Гудков сообщил о заключении двухгодичного контракта на реконструкцию дороги по улице Комсомольской протяженностью 1 км.

Мельниченко проверил ход работ по обновлению детско-юношеской спортивной школы «Электрон» и благоустройству сквера «Молодежный» на улице Толстого, которые планируется завершить до начала учебного года. Благоустройство сквера проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и выполнено на 80%. Капитальный ремонт спортшколы, построенной в 1978 году, завершен на 85%. В школе занимаются около 500 детей, которые увлекаются самбо, боксом, легкой атлетикой, лыжными гонками, футболом, настольным теннисом, армрестлингом и гиревым спортом. Спортивный комплекс будет оснащен новым инвентарем и мебелью.

Губернатор одобрил идею восстановления спорткомплекса и сквера для создания гармоничной среды.

Одним из ключевых событий визита стало открытие детской модельной библиотеки, созданной по нацпроекту «Семья» на базе Центральной межпоселенческой библиотеки. В помещении проведен ремонт, организовано пространство, закуплено около 3,5 тысяч книг, интерактивное, компьютерное и офисное оборудование. Созданы зоны для дошкольников и младших школьников, рабочая студия с доступом в интернет, лекторий и творческая мастерская.

Мельниченко отметил важность таких пространств в регионе, подчеркнув, что книга остается важной частью культуры, несмотря на развитие цифровых технологий. Он поблагодарил коллектив библиотеки за творческий подход и вручил региональные награды. В сентябре в библиотеке планируется создание семейного клуба «Растем вместе с книгой» и мастерской «Квартал творчества» для родителей и детей.