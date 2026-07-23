Пензенские поисковики обнаружили два воинских захоронения времен ВОВ в Беларуси

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В Беларуси завершилась 16-я поисковая экспедиция, в которой участвовал пензенский отряд «Поиск-Вездеход». Поисковики работали в Каменецком районе Брестской области и обнаружили два ранее неизвестных захоронения времен Великой Отечественной войны.

Первое захоронение датируется 1941 годом, и в нем был найден один боец. Второе захоронение оказалось братским и относится к июлю 1944 года, когда Красная армия освобождала Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. В братской могиле были обнаружены останки 37 красноармейцев.

Особый интерес вызвал редкий артефакт, найденный при одном из бойцов – старый кошелек с зеркальцем и бумажным документом. Документ находится в ветхом состоянии, и его передали на экспертизу белорусским специалистам. Если расшифровать текст, можно будет установить имя солдата и вернуть его из безвестия.

Руководитель экспедиции Илья Мурылев отметил, что каждая находка – это не просто цифра в отчете, а судьба человека и его семьи. Он выразил надежду, что белорусские специалисты смогут восстановить документ и установить имя героя. Мурылев также поблагодарил 52-й поисковый батальон за помощь и профессионализм.

Вахта проходила при поддержке Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. Останки бойцов будут с воинскими почестями перезахоронены на мемориалах Брестской области.