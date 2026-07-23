В Пензе состоялось открытие финала Спартакиады учащихся РФ по настольному теннису

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Во Дворце спорта «Буртасы» дан старт финалу летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по настольному теннису. Соревнования пройдут в нашем регионе с 22 по 26 июля.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, на церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Дмитрий Брюханов, президент региональной Федерации настольного тенниса Юрий Мерзляков, а также главный судья соревнований, судья международной категории по настольному теннису Александр Зарьянов.

Всем спортсменам выступавшие пожелали честной борьбы и красивых побед!

Соревнования проводятся в рамках реализации госпрограммы «Спорт России».