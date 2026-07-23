Пензенцы завоевали призовые места на окружном этапе «Зарницы 2.0»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В соревнованиях приняли участие победители региональных этапов из четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа, которые боролись за право выйти в финал.

На протяжении недели участники показывали свою физическую подготовку, знания и умения в различных военно-прикладных дисциплинах, а также способность работать в команде. Юноши и девушки проявили себя в роли командиров, связистов, военкоров, саперов, медиков, штурмовиков и операторов беспилотников.

Пензенские команды достойно выступили на состязаниях и вошли в число призеров в номинации «Связисты». Владислав Гаврин из Многопрофильного колледжа ПГУ занял третье место, а Вероника Копалкина из отряда «Росич 58» из Бессоновского района завоевала серебро.

«Каждый участник проявил себя с лучшей стороны. Мы действовали слаженно и поддерживали друг друга», – отметил Иван Гришин, командир команды Многопрофильного колледжа ПГУ.

Кроме того, в рамках патриотической программы пензенцы посетили выставочный комплекс «Салют, Победа!». Там они ознакомились с экспозицией под открытым небом, возложили цветы к мемориалу Вечного огня и приняли участие в акции по передаче капсулы с посланиями ветеранов Великой Отечественной войны на хранение до 2045 года.