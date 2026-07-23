Вице-губернаторы Пензенской области и Хэйлунцзяна обсудили вопросы сотрудничества

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Китае прошла деловая встреча вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотовым и вице-губернатора провинции Хэйлунцзян КНР Чжан Цисяна.

Сергей Федотов отметил, что Пензенская область активно развивает сотрудничество с регионами Китая. Регион заключил соглашения с шестью китайскими провинциями и пятью городами, а также реализует совместные проекты в экономике, образовании и культуре.

По словам Федотова, укрепление российско-китайских отношений основывается на решениях президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что Пензенская область расположена на пересечении ключевых транспортных коридоров, что способствует развитию торгово-экономических и культурных связей с Китаем.

Пензенская область является основным торговым партнером Китая среди российских регионов. В импорте преобладают промышленные товары и товары народного потребления, а на экспорт идет сельскохозяйственная продукция и продукты питания.

Сергей Федотов заявил о стремлении Пензенской области к развитию экономического сотрудничества, промышленной кооперации и привлечению инвесторов. Он также подчеркнул важность гуманитарных связей, таких как культура, туризм и образование.

В вузах Пензенской области обучаются 255 студентов из Китая. Регион предлагает образовательные программы как для китайских студентов, так и для россиян, изучающих китайский язык и культуру.

Сергей Федотов предложил заключить соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и провинцией Хэйлунцзян в различных сферах, включая экономику, науку и культуру. Чжан Цисян поддержал эту инициативу, и работа над проектом соглашения начнется в ближайшее время.