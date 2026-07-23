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НовостиОбщество23 июля 2026 7:51

В Мордовии увеличили лимиты на отпуск топлива

Это касается только бензина - для дизельного топлива нормы остались прежними
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 22 июля в Мордовии были увеличены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях.

Теперь владельцы легковых автомобилей могут приобрести до 40 литров бензина на одно транспортное средство. Нормы отпуска дизельного топлива остались прежними: 60 литров для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых.

Ограничения не касаются экстренных и коммунальных служб, а также общественного транспорта. Эти меры направлены на регулирование ситуации на топливном рынке и будут корректироваться по мере стабилизации обстановки.