Смертельное ДТП произошло в Кузнецком районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

22 июля около 21:00 на 761-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Кузнецком районе произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, столкнулись грузовик ISUZU, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения, и грузовик VOLVO с полуприцепом, управляемый мужчиной 1966 года рождения. В результате аварии оба водителя погибли на месте.

Как сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД России по Пензенской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.