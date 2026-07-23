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НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:24

Смертельное ДТП произошло в Кузнецком районе

Обстоятельства случившегося выясняются
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

22 июля около 21:00 на 761-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Кузнецком районе произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, столкнулись грузовик ISUZU, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения, и грузовик VOLVO с полуприцепом, управляемый мужчиной 1966 года рождения. В результате аварии оба водителя погибли на месте.

Как сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД России по Пензенской области, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.