В Пензе завершились гидравлические испытания в 65% многоквартирных домов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В обсуждении участвовали представители районных администраций, местных органов власти, министерств, депутаты, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы.

На данный момент в областном центре опрессовано 65% многоквартирных жилых домов. В Ленинском районе проверили 70% зданий, в Железнодорожном – 67%, в Первомайском – 60%, а в Октябрьском – 59%.

Олег Денисов обратился к руководителям ресурсоснабжающих организаций с просьбой ускорить работы, если они отстают от графика. Управление ЖКХ обязано контролировать этот процесс.

Глава города подчеркнул, что подготовка к зиме должна быть завершена до начала холодов. Он отметил важность выявления и устранения проблемных участков в летний период, чтобы избежать аварийных ситуаций в холодное время года. Управляющие компании и ТСЖ должны до 15 августа предоставить в управление ЖКХ документы, подтверждающие готовность домов к отопительному сезону.