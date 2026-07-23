Олег Денисов рассказал о ходе капремонта водопровода в микрорайоне Арбеково

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов, глава Пензы, проинформировал о текущем состоянии капитального ремонта водопровода в микрорайоне Арбеково. Работы ведутся в границах улиц Ладожской, проспектов Победы и Строителей. Планируется обновить 14 участков, где чаще всего происходили утечки. Общая протяженность новых водопроводных сетей составит более 7 километров.

Градоначальник подчеркнул, что ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который включает региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 годы», инициированный губернатором Олегом Мельниченко.

По словам главы города, пять участков уже завершены, еще два находятся в процессе. Завершается укладка труб на одном из самых длинных отрезков – от улицы Онежской до проспекта Строителей. Контракт рассчитан на два года, но подрядчик стремится завершить работы раньше срока.

Олег Денисов также отметил, что при проведении ремонта предпринимаются меры для минимизации неудобств для жителей близлежащих домов. Все действия согласованы с ресурсоснабжающими организациями. После завершения работ подрядчик обязан восстановить благоустройство, что строго контролируется Управлением капитального строительства.