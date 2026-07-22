Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 14:29

Пензенские школьники и студенты участвуют в археологической экспедиции в Старой Рязани

Такие мероприятия помогают молодежи лучше понять историю России и формируют уважительное отношение к культурному наследию страны
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» школьники и студенты из Пензы и области отправились на археологическую экспедицию в Старую Рязань. Руководит исследованием кандидат исторических наук А.В. Мирясов.

В состав группы вошли ученики школ № 28, № 36 и № 49, а также студенты Каменского техникума и историко-филологического факультета Пензенского госуниверситета.

Программа экспедиции включает проживание в палаточном лагере, экскурсию по памятнику, проведение раскопок и обработку собранных материалов.

В рамках образовательного блока участники посетили лекции и мастер-классы от ученых Института археологии РАН. Например, научный сотрудник отдела средневековой археологии, кандидат исторических наук И.Ю. Стрикалов рассказал о влиянии монгольского вторжения на Рязанское княжество.