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НовостиПроисшествия22 июля 2026 13:52

15-летний подросток утонул в Мордовии

Обстоятельства его гибели выясняют следователи
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

21 июля в Темниковском районе Республики Мордовия произошел несчастный случай: в реке Мокша утонул 15-летний юноша. Сотрудники Темниковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия начали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, подросток находился на мелководье вместе со своим сверстником в месте, не предназначенном для купания. В какой-то момент юноша оступился и оказался под водой. Тело мальчика было найдено сотрудниками регионального МЧС, прибывшими на место происшествия.

В настоящее время следователи СК России проводят комплекс мероприятий для установления всех деталей инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.