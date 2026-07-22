Марафон «Земля спорта» проходит в Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

22 июля в столице Мордовии прошел экватор региональных этапов всероссийского марафона «Земля спорта», организованного Министерством сельского хозяйства России в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Спортивное событие охватило все районы республики. Участники и гости соревновались в комплексе ГТО, силовом экстриме и командных играх. В мероприятии приняли участие более 1300 человек. Глава Мордовии Артём Здунов и Министр сельского хозяйства России Оксана Лут обратились к участникам с приветственными словами.

Артём Здунов отметил: «Марафон „Земля спорта“ — это отличная возможность проявить свои таланты, зарядиться энергией и получить яркие впечатления. Благодарю Министерство сельского хозяйства и Министерство спорта России за организацию таких масштабных и значимых мероприятий. Желаю всем не только участвовать, но и находить новых друзей, чтобы наше движение продолжало развиваться».

Оксана Лут приветствовала участников и гостей: «Я рада видеть всех в Саранске на нашем марафоне „Земля спорта“, который мы проводим уже четвертый год. Желаю удачи, успеха и честной борьбы. Ждем победителей!»

Помимо спортивных состязаний, для участников и гостей была подготовлена обширная развлекательная программа. В течение дня проводились творческие мастер-классы и различные активности для детей и взрослых. Гостей радовали аниматоры и ростовые куклы в образах любимых сказочных героев.

Наставником регионального этапа стала Ирина Станкина — заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по спортивной ходьбе и участница Олимпийских игр в Атланте (1996) и Сиднее (2000).

Финал марафона состоится 11–14 сентября 2026 года в Кисловодске Ставропольского края.