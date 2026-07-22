Мордовия принимает Всероссийский конкурс «Лучший по профессии»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Участники соревнуются в трех номинациях: «Агроном», «Ветеринарный фельдшер» и «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения».

На церемонии открытия Глава Мордовии отметил значимость конкурса для региона. Он подчеркнул, что Мордовия второй год подряд принимает у себя федеральный этап конкурса, и выразил гордость за то, что в этом году к агрономам присоединились профессионалы из сферы ветеринарии и сыроделия. Глава региона отметил, что это свидетельствует о высоком уровне доверия к агропромышленному комплексу Мордовии.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также отметил важность конкурса для популяризации востребованных профессий. Он поблагодарил руководство региона за организацию мероприятия и Минсельхоз России за поддержку в проведении региональных этапов конкурса.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут назвала Мордовию регионом-отличником, отметив рост показателей в растениеводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции. Она подчеркнула, что проведение конкурса в Мордовии способствует популяризации работы в агропромышленном комплексе.

Руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров отметил активность губернатора Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, который уделяет большое внимание молодежи и развитию региона. Он подчеркнул, что Мордовия является одним из лидеров программы «Регион для молодых», направленной на поддержку молодежных инициатив.

Глава Мордовии и федеральные министры посетили площадки конкурса, пообщались с участниками и экспертами, выразив свою поддержку и заинтересованность в развитии профессиональных навыков участников.