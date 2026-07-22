Три федеральных министра посетили Мордовию

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

22 июля в Республику Мордовия прибыли Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

В Доме Республики состоялась церемония чествования работников сельского хозяйства, социальной защиты и молодежной политики. Артем Здунов поблагодарил гостей за участие и отметил значимость их работы для республики. Оксана Лут подчеркнула успехи Мордовии в сельском хозяйстве, отметив рекордные урожаи и рост производства. Антон Котяков выразил признательность сотрудникам социальной защиты за их труд.

На церемонии были вручены награды. Любовь и Руслан Клычихины из Саранска получили медаль ордена «Родительская слава» за воспитание шестерых детей. Анна Касаткина, ведущий ветеринарный врач, получила новый дом в рамках программы развития сельских территорий.

Владимир Ащев и Александр Нудин были удостоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», а Александр Трошин получил орден Славы Республики Мордовия III степени за вклад в развитие агропромышленного комплекса.