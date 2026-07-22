Пензенец подозревается в краже украшения, ранее подаренного женщине

Как выяснилось, пару лет назад мужчина подарил золотое украшение своей возлюбленной 1975 года рождения.

Некоторое время спустя пара рассталась, но вскоре общение возобновилось — имея ключи от квартиры дамы, мужчина помогал ей лечить собаку. По просьбе женщины он сдал её украшение в ломбард за 15 000 рублей на лечение собаки.

После смерти животного общение пары опять прекратилось. Обвиняемый решил, что браслет женщине не нужен, и выкупил его без уведомления женщины об этом.

А затем сдал украшение в другой ломбард за 21 000 рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Вскоре по заявлению гражданки о краже мужчину задержали полицейские.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.