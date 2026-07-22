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НовостиПроисшествия22 июля 2026 11:55

Пензенец подозревается в краже украшения, ранее подаренного женщине

Сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по городу Пензе завершили расследование уголовного дела по подозрению в краже золотого браслета стоимостью около 39 000 рублей
Виктор ВИКТОРОВ

Как выяснилось, пару лет назад мужчина подарил золотое украшение своей возлюбленной 1975 года рождения.

Некоторое время спустя пара рассталась, но вскоре общение возобновилось — имея ключи от квартиры дамы, мужчина помогал ей лечить собаку. По просьбе женщины он сдал её украшение в ломбард за 15 000 рублей на лечение собаки.

После смерти животного общение пары опять прекратилось. Обвиняемый решил, что браслет женщине не нужен, и выкупил его без уведомления женщины об этом.

А затем сдал украшение в другой ломбард за 21 000 рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Вскоре по заявлению гражданки о краже мужчину задержали полицейские.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.