Пензенская санавиация успешно эвакуировала пациента с тяжелой сердечной патологией

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Во вторник, 21 июля, авиамедицинская бригада Пензенской областной станции скорой помощи вылетела в Сердобск для срочной эвакуации пациента.

Пациент, находящийся в Сердобской центральной районной больнице имени А.И. Настина, страдал от тяжелой сердечной патологии, и его состояние требовало немедленного вмешательства. Медицинский вертолет санавиации быстро доставил больного в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

На протяжении всего полета, который начался в Сердобске и завершился передачей пациента врачам в Пензе, врач анестезиолог-реаниматолог Пензенской областной станции скорой помощи Евгений Архангородский непрерывно контролировал состояние пациента.

По словам Евгения Архангородского, эвакуация прошла успешно, и состояние пациента оставалось стабильным на протяжении всего полета.