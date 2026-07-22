Пензенские медики сдали кровь в рамках акции «Доноры в белых халатах»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Перед началом акции специалисты Пензенского областного клинического центра крови провели для участников разъяснительную беседу. Они рассказали о важности донорства для региона, правилах подготовки к сдаче крови и о развитии Федерального регистра доноров костного мозга.

Медицинские работники, которые лучше других понимают ценность донорства, проявили особую готовность сдать кровь. В акции участвовали около 30 сотрудников больницы.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова выразила благодарность коллективу больницы за их отзывчивость и ответственность. Она отметила, что медицинские работники ежедневно видят, как кровь спасает жизни, и поэтому их участие в донорских акциях особенно важно. Такие мероприятия укрепляют донорское сообщество и помогают поддерживать стабильные запасы крови и её компонентов.

Следующая акция «Доноры в белых халатах» состоится 4 августа. В ней примут участие сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.