Пензенцы могут бесплатно освоить парикмахерское дело

В течение нескольких месяцев 12 жительниц Пензенской области бесплатно будут осваивать теорию и практику парикмахерского искусства.

Образовательная программа рассчитана на 432 часа. При этом упор сделан на практику: студенты отрабатывают техники стрижки, эстетику мытья и техники массажа кожи головы, а также изучают основы колористики. По завершении курса каждый слушатель получит свидетельство установленного образца.

«По образованию я инженер-технолог. Долгое время была в декретном отпуске — я мама троих сыновей. Решила раскрыть свой потенциал в бьюти-сфере: обратилась в центр занятости и начала осваивать новую профессию. Очень рада, что попала на курс: наш педагог отлично готовит к работе — рассказывает, как выстраивать взаимодействие с клиентами, на какие нюансы обращать внимание», — поделилась студентка курса Ольга Власова.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Кадры» отдельные категории граждан могут бесплатно освоить новую профессию. Подробную информацию по реализации программы по переобучению можно узнать по номеру единого контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Пензенской области: 8-800-551-28-43.