Акция по сбору вторсырья «Это вам не мусор!» снова пройдет в Пензе

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый месяц активисты привлекают внимание горожан к важности сортировки отходов. уже в ближайшую субботу жители смогут снова сдать на переработку различные виды отходов, включая стекло, бумагу, алюминий, жесть, пластик, мелкую бытовую технику и одежду для благотворительных нужд.

Основное требование – чистота и компактность. Например, пластиковые бутылки следует сжать, удалив из них воздух. Все отходы и вещи должны быть рассортированы по категориям. Для удобства участников подготовлена информационная брошюра, объясняющая, какие виды отходов принимаются.

После завершения акции собранное вторсырье будет передано компании, занимающейся переработкой, где его досортируют, спрессуют и отправят на дальнейшую переработку.