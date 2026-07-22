Погулявший день по Пензе саратовец может задержаться здесь лет на пять

Тем временем жительница Железнодорожного района 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением об угоне ее автомобиля «Хендай Солярис».

В тот же день сотрудники ППС задержали на территории одной из баз отдыха предполагаемого угонщика. Житель Саратова 2002 года рождения дал признательные показания и рассказал, что приехал в Пензу, чтобы пройти курс лечения.

По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.