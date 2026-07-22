Пензенские волонтеры получили благодарности от губернатора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Председатель регионального правительства Николай Симонов вручил волонтерам благодарности от губернатора Олега Мельниченко. Эти награды были вручены за их самоотверженную и важную работу – помощь российским военнослужащим, которые находятся на передовой.

Николай Симонов отметил, что с первых дней специальной военной операции жители Пензенской области начали создавать волонтерские объединения для поддержки защитников Родины. На данный момент в волонтерскую деятельность вовлечено почти 200 тысяч жителей региона, и гуманитарные рейсы из Пензенской области осуществляются почти ежедневно.

На территории региона зарегистрированы добровольческие объединения, которые оказывают помощь военнослужащим. Эти организации созданы на базе различных учреждений, таких как школы, больницы, организации социальной защиты, предприятия и религиозные организации.

Сбор и отправку гуманитарных грузов на фронт, в госпитали и в прифронтовые регионы осуществляют ветеранские организации, гуманитарные отряды, родственники и друзья бойцов, а также другие неравнодушные жители области.

Николай Симонов подчеркнул, что поддержка из дома имеет огромное значение для военнослужащих, а каждая отправленная посылка способствует приближению Победы.

Почти ста жителям региона объявлена благодарность губернатора Пензенской области за активную гражданскую позицию и всестороннюю поддержку участников специальной военной операции.

«Как сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, вместе мы являемся колоссальной несокрушимой силой в своей правоте и внутреннем единстве», – отметил Николай Симонов. – «Еще раз спасибо от всех жителей Пензенской области, от наших бойцов».