В областном правительстве обсудили исполнение бюджета за первое полугодие

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Налоговые и неналоговые поступления достигли 36,9 миллиарда рублей, увеличившись на 4 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Любовь Финогеева отметила, что Пензенская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе и 33-е место среди всех субъектов Российской Федерации по этим показателям за пять месяцев.

План по доходам выполнен, и наблюдается рост по ряду крупных источников, включая налог на прибыль организаций. В оптовой и розничной торговле, обрабатывающем производстве и строительной отрасли отмечен значительный прирост.

Расходы бюджета за первое полугодие составили 52,6 миллиарда рублей. Основные средства направлены на оплату труда бюджетников, социальную поддержку, дотации местным бюджетам и медицинское страхование неработающих граждан.

Государственный долг Пензенской области сократился на 2,4 миллиарда рублей и теперь составляет 14,6 миллиарда. Это достигнуто за счет списания бюджетных кредитов и уменьшения обязательств по государственным гарантиям.

Олег Мельниченко подчеркнул, что к концу 2026 года планируется снизить долговую нагрузку на 6,3 миллиарда рублей.

Также обсуждалось освоение федеральных средств в условиях ограниченного бюджета. По данным Дмитрия Клусова, руководителя Управления Федерального казначейства по Пензенской области, контрактация на 1 июля составила 92%, что превышает среднероссийский уровень. Объем кассового исполнения федерального бюджета достиг 54% от лимитов, что на 10 процентных пунктов выше среднего по России.

Губернатор отметил, что начинается разработка проекта бюджета на 2027-2029 годы. Необходимо продолжать работу по привлечению дополнительных доходов и оптимизации расходов.