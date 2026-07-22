Олег Денисов провел прием граждан

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На встрече присутствовали главы районных администраций, руководители и их заместители из различных городских управлений и департаментов.

Первыми к Олегу Денисову обратились представители уличных комитетов микрорайона Маяк. Они подняли вопрос о плохом состоянии дорожного покрытия на улице Фестивальной, от 2-го Фестивального проезда до детского сада № 105. Глава города сообщил, что этот участок включен в план работ на текущий год, и ремонт планируется завершить до конца августа.

Дополнительно, по муниципальному контракту, до 10 августа будут отремонтированы два соседних участка: по улице Стадионной между улицей Зарубина и 2-м Фестивальным проездом, а также по 2-му Фестивальному проезду между улицами Стадионной и Фестивальной в направлении к детскому саду № 105.

Жители микрорайона также обратили внимание на состояние дороги у домов № 2 и № 3 на улице Парковой. Этот участок активно используется местными жителями, рядом расположены поликлиника и школа. Олег Денисов поручил районной администрации и МБУ «Пензавтодор» рассмотреть возможность укладки асфальтобетонной крошки на этом участке, а городскому управлению ЖКХ проработать вопрос о включении его в программу ремонта муниципальных дорог на 2027 год.

Жительница дома № 9б по улице Тарханова выразила обеспокоенность состоянием придомовой территории. Рядом с газовыми трубами, идущими к дому, находятся аварийные деревья, а на дворовой территории скопился мусор. Глава города поручил главе администрации Железнодорожного района выехать на место и организовать вывоз мусора и сухостоя.

Одна из обратившихся поблагодарила Олега Денисова за активную работу на благо города и выразила надежду на продолжение этой деятельности.

Другие обращения касались комплексного развития территории, оформления земельных участков, гаражей и организации подъездных путей к домовладениям. По каждому вопросу были даны разъяснения и определены дальнейшие действия.