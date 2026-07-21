Замена счетчиков электроэнергии: как не стать жертвой мошенников

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе предупреждает о случаях мошенничества, связанных с заменой приборов учета в многоквартирных домах.

Злоумышленники звонят жителям и представляются как специалистами «энергосбыта», так и сотрудниками «ТНС энерго Пенза». Затем под предлогом срочной замены или проверки счетчика просят сообщить персональные данные и якобы номер заявки из направленного потребителю СМС-сообщения.

Энергетики ещё раз напоминают: сотрудники компании или представители официального подрядчика никогда не звонят и не предлагают замену приборов учета, не запрашивают коды подтверждения из СМС, пароли или иную личную информацию. Все звонки потребителям касаются лишь согласования даты и времени проведения работ!

По закону в многоквартирных домах установку и замену приборов учета электроэнергии в случае их выхода из строя, окончания срока поверки и эксплуатации гарантирующий поставщик осуществляет бесплатно. При выполнении работ специалисты подрядчика имеют при себе удостоверение с фотографией, доверенность, заверенную подписью и печатью компании.

Ознакомиться с перечнем многоквартирных домов, в которых запланированы работы по установке (замене), поверке приборов учета электроэнергии, а также проверить информацию о подрядчике можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».

Мошеннические схемы могут быть разными, но главное — ваша бдительность. Если вы передали свои личные данные злоумышленникам, немедленно обратитесь в полицию.