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НовостиНедвижимость21 июля 2026 14:56

Завершена реконструкция коллектора на проспекте Победы

В настоящее время проводятся заключительные мероприятия по благоустройству территории
Анна ЧЕРНАЯ

ООО «Горводоканал» завершило работы по реконструкции канализационного коллектора на проспекте Победы. Специалисты проложили более 200 метров трубопровода диаметром 630 мм и восстановили асфальтобетонное покрытие на участке.

Ранее на улице Лозицкой также завершили работы по замене 300 метров трубопровода. Оба объекта были включены в инвестиционную программу предприятия.

Реконструкция проводилась без отключения холодного водоснабжения с использованием метода горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Цементные трубы были заменены на полиэтиленовые, которые устойчивы к коррозии и обеспечат надежность коллектора на ближайшие 50 лет.