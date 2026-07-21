В Мордовии зафиксировано пять ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов с начала года

18 июля в селе Атемар сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл «Мотоленд», которым управлял несовершеннолетний без водительских прав. Подростка привлекли к административной ответственности по статьям 12.7, 12.1 и 12.37 КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным средством и отсутствие страховки.

Отцу нарушителя также выписали штраф за передачу управления лицу без прав. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку. В тот же день в Ардатовском районе 17-летний юноша на «Мотолэнде» столкнулся с автомобилем из-за несоблюдения дистанции. В результате ДТП пострадали сам водитель и его 16-летний пассажир.

На юношу составили протоколы по статьям 12.24, 12.15, 12.7 и 12.6 КоАП РФ за нарушение ПДД, управление без прав и без ремня безопасности, а также перевозку пассажиров без шлема.

За первые шесть месяцев года в Мордовии произошло пять ДТП с участием детей на мотоциклах, в которых семь несовершеннолетних получили травмы. Несмотря на профилактическую работу с родителями и детьми, нарушения продолжаются. Госавтоинспекция призывает взрослых не покупать мототехнику для несовершеннолетних, так как управление ею требует навыков и умения оценивать дорожную обстановку.