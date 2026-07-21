На выборы в Госдуму от Пензенской области зарегистрировались новые кандидаты

В Пензенскую областную избирательную комиссию подали документы еще три претендента на мандаты в Государственную Думу девятого созыва.

По 148-му одномандатному округу от партии «Коммунисты России» участвует Алексей Шпагин. Ранее от ЛДПР выдвинулся Александр Васильев, от «Единой России» — Дмитрий Каденков, от КПРФ — Олег Шаляпин, от партии «Новые люди» — Дмитрий Львов, а от «Справедливой России» — Михаил Лисин.

В 149-м округе «Коммунисты России» поддержали Михаила Ирикова, а «Российская экологическая партия «Зелёные» — Михаила Зинкина.

Кандидатами от ЛДПР в этом округе стали Анна Михалищева, от «Единой России» — Игорь Руденский, от КПРФ — Андрей Жданников, от партии «Новые люди» — Михаил Шаронов, а от «Справедливой России» — Владимир Чекарев.