30 детей-сирот из Пензы получили ключи от новых квартир

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Во вторник, 21 июля, 30 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, получили ключи от квартир с полной отделкой.

На покупку 49 квартир из регионального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Кроме того, в июне по поручению губернатора Олега Мельниченко дополнительно выделили 22 миллиона рублей на приобретение пяти квартир.

В списке нуждающихся в жилье остается 214 человек. Из них 165 еще не достигли совершеннолетия и будут обеспечены жильем по достижении 18 лет.