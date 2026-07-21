Схема движения на путепроводе от Карпинского до 8 Марта будет изменена

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

С целью повышения безопасности и оптимизации транспортного потока на участке путепровода между улицами Карпинского и 8 Марта будут внесены изменения в схему движения. В частности, количество полос для проезда с Карпинского на 8 Марта сократится.

В настоящее время на данном участке действует сплошная линия, не позволяющая перестраиваться транспорту, движущемуся в одном направлении.

Согласно новым планам, к 1 августа будет нанесена новая разметка, которая полностью закроет крайнюю левую полосу, исключая возможность хаотичного выезда на улицу 8 Марта.