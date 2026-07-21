В Мордовии стартовали федеральные этапы конкурса «Лучший по профессии»

Фото: Пресс-служба Правительства РМ.

21 июля в Мордовском государственном национальном драматическом театре прошло торжественное открытие федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Конкурс направлен на выявление лучших специалистов в сфере сельского хозяйства. Участники будут соревноваться в трёх номинациях: «Агроном», «Ветеринарный фельдшер» и «Сыровар». В республику прибыли 24 агронома, 24 ветеринарных фельдшера и 16 мастеров сыроварения из 43 регионов России. Они смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки в ходе конкурса.

Участников и гостей мероприятия приветствовала заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Раиса Цыбизова, которая отметила важность проведения конкурса в Мордовии. Она подчеркнула, что республика является лидером в области сельского хозяйства благодаря развитию различных направлений, таких как возделывание сельскохозяйственных культур, скотоводство, птицеводство и глубокая переработка продукции. Цыбизова также отметила, что конкурс поможет привлечь молодых специалистов в отрасль.

Конкурсантам предстоит выполнить сложные задания, требующие глубоких знаний и профессиональных навыков. Победителей ждут значительные денежные призы: за первое место — 1 миллион рублей, за второе — 500 тысяч рублей, за третье — 300 тысяч рублей. Награждение победителей состоится в Кремлёвском дворце.

Раиса Цыбизова поблагодарила Минтруд России и Минсельхоз России за доверие и пожелала участникам успеха. Она подчеркнула, что важно, чтобы каждый участник почувствовал ценность своего труда и значимость своей профессии.