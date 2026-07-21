В Минске открылась выставка экспонатов из фондов музеев Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Минске открылась выставка «Рыцарь русской литературы», посвященная Виссариону Белинскому. Она проводится в рамках празднования 215-летия со дня его рождения и уже побывала в нескольких российских регионах, включая ДНР и Нижний Новгород. Экспозиция стартовала в Государственном музее истории белорусской литературы.

Основу выставки составляют цифровые копии рисунков Бориса Лебедева, который посвятил много лет изучению жизни и творчества Белинского. Лебедев создал своеобразную графическую летопись, позволяющую увидеть критика не только как хрестоматийного персонажа, но и как молодого, энергичного человека, стремившегося жить и творить. Об этом сообщила генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева на открытии выставки.

Работы Лебедева помогают посетителям узнать о ключевых событиях, повлиявших на формирование личности Белинского, основных этапах его жизни и творчества, а также о его окружении и литературной среде 1830-1840-х годов. Посетители минского музея высоко оценили насыщенность и глубину представленных материалов, которые позволяют лучше понять мировоззрение «неистового Виссариона» и его влияние на русскую литературу и общественную мысль.

Эта выставка является примером успешного сотрудничества между Пензенской областью и Республикой Беларусь. Между Объединением государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области и Государственным музеем истории белорусской литературы существует соглашение о сотрудничестве, подписанное в Бресте в 2022 году. В рамках этого соглашения в Пензе была представлена экспозиция об Иване Шамякине, а теперь в Минске проходит выставка, посвященная Белинскому.

Заместитель директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы Олеся Кузнецова сообщила, что сотрудничество будет продолжено. В следующем году планируется организовать выставку в Пензе, посвященную истории белорусской литературы, чтобы российские зрители могли познакомиться с белорусскими писателями и общими культурными традициями.