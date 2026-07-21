Предпоказ фильма «Мягкая сила» прошел в «Доме офицеров»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Центре культурного развития «Дом офицеров» прошел показ документального фильма «Мягкая сила», созданного региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Картина основана на реальных историях людей, которые через искусство, образование, дружбу и сохранение исторической памяти находят свое место в России и познают ее культурные ценности. Среди героев фильма – педагоги, музыканты и иностранные курсанты, которые поделились своими историями адаптации к российской культуре. Их судьбы показывают, что культура помогает сохранять человеческое достоинство, взаимопонимание и надежду даже в трудные времена.

После показа состоялась творческая встреча, на которой зрители могли пообщаться с создателями фильма. Режиссер и художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Сергей Анисимов, также председатель Молодежного совета при министерстве культуры и туризма Пензенской области, подчеркнул важность культуры в современном мире. Он отметил, что культура способна оказывать значительное влияние и играть ключевую роль в сложные времена.

Фильм «Мягкая сила» демонстрирует, что культура может быть универсальным языком, объединяющим людей и создающим мосты между странами и поколениями.