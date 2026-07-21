В Международный день шахмат в Пензе прошел турнир

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

20 июля, в Международный день шахмат, Центр культурного развития «Дом офицеров» при поддержке Российского военно-исторического общества провёл открытый турнир «В гостях у шахматной королевы».

Директор Центра Татьяна Юрина обратилась к участникам с приветственным словом: «Сегодня красивый, солнечный и яркий день, который совпал с Международным днём шахмат. Мы хотели, чтобы этот праздник стал для вас ярким событием, а не просто формальными соревнованиями. Желаю вам ярких эмоций и запоминающихся побед!»

Участники были разделены на три группы: А, B и C. В каждой из них развернулась напряжённая борьба за призовые места.

В группе C победителем стал Егор Гороховик, серебро завоевал Захар Игошин, а бронзу получил Даниил Дугарцыренов.

В группе B первое место занял Ярослав Бубнов, вторым стал Владислав Люткин, а третье — Ярослав Хомичук.

В группе А победителем стал Александр Шалаев, вторым — Алексей Резиков, а третье место занял Артём Моторин.