В Мордовии перед судом предстанет водитель, врезавшийся на тягаче в маршрутку

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Следственным отделом ОМВД России по Зубово-Полянскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Рузаевского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

8 февраля текущего года обвиняемый, управляя технически исправным грузовым тягачом марки «МАЗ» с полуприцепом, двигался по федеральной трассе в Зубово-Полянском районе по полосе движения в направлении Москвы.

На 434-м километре он не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на встречную полосу движения в направлении Пензы и совершил столкновение с двигавшимся по указанной полосе маршрутным автобусом марки «ГАЗ», в котором находились пассажиры.

В результате ДТП 72-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.