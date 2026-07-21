Юнармейские сборы «Гвардеец» стартуют в Пензенской области 1 августа

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Сборы будут проводиться на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева, где соберутся участники из всех регионов ПФО. В программе примут участие школьники 9-10 классов, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений.

На протяжении трех недель участники будут проходить испытания, приближенные к условиям современной российской армии. Программа включает теоретическую и практическую подготовку по военным дисциплинам, творческие и спортивные конкурсы, а также культурные мероприятия. Юнармейцы будут изучать беспилотные летательные аппараты, осваивать огневую, строевую и парашютную подготовку, а также встречаться с ветеранами и действующими военными.

Директор сборов Алексей Картушин подчеркнул, что подготовка завершается, и скоро начнется встреча участников из 14 регионов ПФО. Он выразил уверенность, что три недели, наполненные духом товарищества и взаимопомощи, помогут юнармейцам приобрести новые знания и навыки, а также найти надежных друзей. Сборы «Гвардеец» станут важным этапом в личностном и патриотическом развитии юношей.

Напомним, что сборы «Гвардеец» проводятся с 2013 года. Инициатором проекта выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который занимался его разработкой, работая в аппарате полпреда. Мероприятие направлено на воспитание патриотизма, популяризацию военной службы и здорового образа жизни и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».