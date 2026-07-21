Пензенские полицейские задержали подростка-хакера

В Пензе правоохранители задержали 17-летнего молодого человека из Московской области, который подозревается в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, в феврале этого года подозреваемый использовал номер телефона, ранее принадлежавший жителю Шемышейского района, для взлома учётной записи на портале «Госуслуги». Это позволило ему получить незаконный доступ к охраняемым законом данным.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.