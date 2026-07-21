Уполномоченный по правам человека в Пензенской области получил 650 обращений с начала года

С начала 2026 года аппарат Уполномоченного по правам человека в Пензенской области получил 650 обращений. Наиболее часто граждане поднимают вопросы здравоохранения, трудоустройства, проблем в сфере ЖКХ, жилищных прав, начисления социальных пособий и защиты законных интересов. Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей — таких обращений поступает больше всего.

Если вы оказались в трудной ситуации и нуждаетесь в помощи, связаться с Уполномоченными можно следующими способами:

- через виртуальную приемную на сайте;

- по электронной почте upch58@mail.ru;

- лично по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49. График работы: Понедельник – четверг: 9:00–18:00 (перерыв с 12:15 до 13:00); Пятница: 9:00–17:00.