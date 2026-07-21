Олег Денисов держит на личном контроле строительство ФОКа в Шуисте

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На данный момент на строительной площадке готовят основание для фундаментной плиты административного блока. Подрядчик сообщил, что фундамент будет завершен к концу месяца.

Кроме того, завершается монтаж металлоконструкций для спортивного зала и ведется установка сэндвич-панелей для стен.

Денисов отметил, что погодные условия благоприятствуют активным строительным работам. Он подчеркнул, что поручил не снижать темпы строительства, так как новый спорткомплекс ждут жители микрорайона. Градоначальник также заявил, что держит под контролем все этапы работ.