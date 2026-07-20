Около 60 семей пензенских студентов получили с начала года подарки новорожденным

Мера социальной поддержки молодых родителей реализуется в рамках региональной программы повышения рождаемости, входящей в структуру нацпроекта «Семья».

«В набор входят предметы первой необходимости, которые могут понадобиться родителям в первый год жизни малыша. Это трикотажный комбинезон, боди с коротким и длинным рукавом, непромокаемый наматрасник, махровая купальная пеленка с уголком, многоразовая клеенка для новорожденных, детское одеяло, ватные палочки с ограничителем, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка», — поделилась Елена Тарасова, главный специалист-эксперт отдела регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

Чтобы получить подарок, молодым родителям необходимо обратиться в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка, отмечает пресс-служба регионального правительства. При себе нужно иметь свидетельство о рождении малыша и справку об обучении. Подарок выдается в день обращения.