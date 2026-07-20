Пензенские легкоатлетки завоевали медали на матчевой встрече в Минске

В соревнованиях приняли участие более 300 лучших молодых легкоатлетов из Беларуси и России, которые определили призёров в двух возрастных группах — среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 20 лет, отмечает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В первый день турнира пензенские спортсменки завоевали две медали. Таисия Мартынова в составе эстафетной команды 4×100 метров (U18) завоевала золотую медаль. Виктория Трифонова стала серебряным призёром в беге на 400 метров (U20).

Второй день соревнований также принёс две награды в копилку Пензенской области. Таисия Мартынова завоевала серебро в беге на 200 метров (U20). Виктория Трифонова стала серебряным призёром в эстафетном беге 4×400 метров.

Поздравляем с успешным выступлением Таисию, Викторию и их тренеров Анастасию Родионову и Романа Краснова!