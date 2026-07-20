Пензенские школьники подрабатывают в свободное от учебы время

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона отметил, что это способствует развитию ответственности и самостоятельности у юного поколения.

Кадровый центр «Работа России» помогает несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет найти временную работу. Подать заявление можно онлайн через специализированный портал или лично в службе занятости. Карьерные консультанты помогают подобрать подходящие вакансии и объясняют основы трудовых отношений.

С начала 2026 года более 3 тысяч подростков получили возможность трудоустроиться. Они работают в свободное от учебы время, и к этому процессу уже подключено свыше 80 работодателей региона.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что даже короткий опыт работы в каникулы принесет подросткам пользу. Это поможет им развить навыки ответственности, расширить круг общения и научиться самостоятельно распоряжаться заработком.

Зарплата подростков рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством (на 2026 год – 27 093 рубля), и включает материальную поддержку от центра «Работа России» в размере 3000 рублей в месяц.

На данный момент школьники трудоустроены на различные должности, такие как курьер, промоутер, менеджер, оператор, администратор, упаковщик, продавец, подсобный рабочий, дворник, рабочий по благоустройству, помощник бригадира, помощник воспитателя, укладчик-упаковщик, делопроизводитель, строитель-отделочник, комплектовщик-стажер, сборщик изделий, машинист по стирке белья и оформитель документов.