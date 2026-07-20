В Культурном центре «Белинский» откроется выставка о Николае Чернышевском

Выставка «Жизнь, принадлежащая истории», основанная на материалах музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского, откроется 22 июля в Культурном центре «Белинский».

Экспозиция будет посвящена жизни и деятельности Николая Чернышевского, известного мыслителя, публициста и писателя, автора романа «Что делать?». Этот роман, написанный в Петропавловской крепости, стал символом новых общественных идеалов.

Центральным элементом выставки станут редкие выпуски журнала «Современник» за 1854–1862 годы, содержащие статьи Чернышевского, а также фотографии, документы и личные вещи семьи Чернышевских. Эти материалы взяты из обширных коллекций музеев Н.Г. Чернышевского и В.Г. Белинского.

Выставка даст возможность взглянуть на жизнь и творчество Чернышевского под новым углом, последовательно освещая ключевые моменты его биографии, идей и вклада в культурное развитие страны. Мероприятие начнётся в 14:00.