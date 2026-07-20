Олег Денисов провел объезд Ленинского и Железнодорожного районов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В ходе объезда особое внимание было уделено контейнерным площадкам, состоянию дворов многоквартирных домов и торговым объектам, расположенным в жилой застройке. Олег Денисов отметил примеры ответственного подхода со стороны управляющих компаний и собственников, но также указал на тех, кто игнорирует минимальные требования.

На улице Антонова был выявлен объект бизнеса в плохом состоянии: фасад здания обветшал, входная группа нуждается в ремонте, урны переполнены, а территория заросла сорняками. Глава города поручил районным администрациям и управлению развития предпринимательства провести беседу с владельцем объекта. В случае отсутствия реакции он предупредил о возможности привлечения к административной ответственности.

Особое внимание было уделено работе управляющих компаний. На некоторых адресах утром не было дворников, что привело к беспорядку на контейнерных площадках. Олег Денисов поручил составить протоколы на управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности должным образом.

Глава Пензы подчеркнул, что только совместная работа и ответственность каждого жителя помогут достичь положительных результатов для всех горожан.