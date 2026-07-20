Олег Денисов поручил усилить борьбу с бесхозными автомобилями

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы провел совещание, посвященное проблеме брошенных автомобилей. С начала года в управление муниципального имущества поступило 26 заявок на эвакуацию таких машин, и в 13 случаях владельцы самостоятельно устранили нарушения.

По муниципальному контракту два автомобиля были перевезены на спецстоянку, один из них был возвращен владельцу. Денисов призвал к более активной работе с автовладельцами, чтобы они ответственно относились к своим транспортным средствам. Он отметил, что дешевле самостоятельно утилизировать или убрать автомобиль, чем оплачивать стоянку, эвакуацию и судебные расходы.

За перемещение автомобиля на спецстоянку владелец должен заплатить 3500 рублей за легковой автомобиль и 15 000 рублей за большегруз. За хранение автомобиля на стоянке взимается 100 рублей в сутки. Также предусмотрена административная ответственность за парковку на газоне.

На совещании также обсудили меры по предупреждению несчастных случаев. В связи с прогнозируемой жаркой погодой Денисов поручил усилить дежурство спасателей и проводить профилактические обходы мест отдыха. Он подчеркнул важность профилактики пожаров, так как в жару риск возгораний возрастает.

Кроме того, глава Пензы обратил внимание на благоустройство территорий. Районным администрациям было поручено усилить мероприятия по покосу травы, контролю за санитарным состоянием контейнерных площадок и своевременному вывозу мусора.