Губернатор посетил открытие фестиваля «Акатуй»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии VIII Межрегионального фестиваля чувашской культуры «Акатуй».

Перед началом мероприятия глава региона осмотрел районный Дом культуры, выставку изделий народных промыслов и торговые ряды, где свои товары представили местные производители и гости из других регионов.

Олег Мельниченко отметил сувенирную продукцию с символикой Пензенской области. Он подчеркнул важность поддержки местных мастеров и выразил восхищение их творческими идеями.

В рамках фестиваля работала военно-патриотическая выставка и экспозиция музея чувашского быта и ремесел. Также прошли соревнования по чувашской национальной борьбе и концертная программа с участием творческих коллективов.

Губернатор назвал фестиваль «Акатуй», посвященный чувашскому празднику плуга, живым воплощением единства народов и уважения к традициям. Он отметил, что в регионе живут люди разных национальностей, которые любят и уважают друг друга.

Мельниченко призвал сохранять и передавать народные традиции, изучать культуру и язык народов, проживающих в Пензенской области. Он выразил надежду на более масштабное проведение фестиваля в следующем году.

Глава региона пожелал участникам праздника мира, добра и Победы. Почетные грамоты были вручены хранителям чувашских традиций.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Пензенской области проживает более 4 400 чувашей, и Неверкинский район является единственным местом их компактного проживания в регионе.