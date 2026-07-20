Губернатор оценил новое производство в Неверкинском районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Кооператив, основанный в 2022 году, начинал с заготовки кормов и обработки земли. Позднее было налажено производство безалкогольных напитков, пользующихся спросом в различных регионах России и за рубежом. Продукция экспортируется в Узбекистан, Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан.

В 2024 году кооператив расширил свою деятельность, начав переработку овощей и выпуск соков. В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» предприятие получило грант в размере 27,2 млн рублей.

Раиль Тимергазин, председатель кооператива, рассказал губернатору о планах по переработке сельхозпродукции и производству соков из моркови, тыквы и яблок. По его словам, цех готов, оборудование установлено, и ожидается урожай. Производственные мощности позволяют выпускать до 40 тонн продукции в смену. В следующем году планируется увеличение посевных площадей под морковь и тыкву.

Олег Мельниченко положительно оценил результаты работы кооператива, отметив, что новое производство свидетельствует о развитии предприятия. Губернатор выразил уверенность, что натуральная и полезная продукция найдет своего потребителя.

В завершение визита губернатор вручил региональные награды сотрудникам кооператива за их вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул важность труда в сельском хозяйстве и переработки, которая создает добавленную стоимость продукции и открывает перспективы для дальнейшего роста.