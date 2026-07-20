В Саранске на два дня ограничат движение транспорта

В Саранске с 21 по 22 июля будут введены временные ограничения на движение транспорта в связи с проведением федеральных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Ограничения коснутся участков нескольких улиц, включая Большевистскую и Б. Хмельницкого.

Движение и стоянка транспортных средств, включая велосипеды и средства индивидуальной мобильности, будут запрещены с 20:00 21 июля до 23:00 22 июля на следующих участках: Большевистская улица от Полежаева до Коммунистической, Б. Хмельницкого улица от Пролетарской до Большевистской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении конкурса, а также автомобили аварийных и экстренных служб.