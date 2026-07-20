В Сердобском районе задержан подозреваемый в убийстве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, в доме на улице Быкова в Сердобске нашли тело женщины 1974 года рождения с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что перед происшествием в гости к женщине приехал её знакомый. Они вместе распивали спиртные напитки, но между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, разозлился и начал бить женщину. Затем он повалил её на пол, схватил нож и нанес несколько ударов в разные части тела.

Вызвали полицию и скорую помощь несовершеннолетний сын подозреваемого, который приехал к отцу и обнаружил тело.

Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения, ранее не имевший проблем с законом. Его задержали и доставили в полицию.

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Это предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.